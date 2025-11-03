 Aller au contenu
Politique
Tarifs douaniers américains

Où s'arrêtent les pouvoirs présidentiels: à la Cour Suprême de trancher

par 98.5

0:00
12:57

Entendu dans

La commission

le 3 novembre 2025 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Où s'arrêtent les pouvoirs présidentiels: à la Cour Suprême de trancher
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Les tarifs du président américain sont-ils illégaux?

La décision à venir de la Cour Suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs douaniers de Donald Trump pourrait nous indiquer jusqu'où le président est prêt à repousser les limites de ses pouvoirs...

Une faute légale forcerait son administration à rembourser des centaines de milliards de dollars. 

Mais ce, seulement si elle se plie aux règles du jeu.

Quels sont les scénarios possibles?

Écoutez l'analyse du spécialiste de politique américaine Guillaume Lavoie, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, ce lundi.

Autres sujets abordés: 

  • La paralysie budgétaire américaine et l'impasse entre républicains et démocrates sur le financement d'Obamacare; 
  • L'élection du nouveau maire de New York.

