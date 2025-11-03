Tarifs douaniers américains

Les tarifs du président américain sont-ils illégaux?

La décision à venir de la Cour Suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs douaniers de Donald Trump pourrait nous indiquer jusqu'où le président est prêt à repousser les limites de ses pouvoirs...

Une faute légale forcerait son administration à rembourser des centaines de milliards de dollars.

Mais ce, seulement si elle se plie aux règles du jeu.

Quels sont les scénarios possibles?

Écoutez l'analyse du spécialiste de politique américaine Guillaume Lavoie, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, ce lundi.

Autres sujets abordés: