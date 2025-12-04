Le jeune intellectuel de 25 ans, Étienne-Alexandre Beauregard, a récemment publié son 3e livre, Anti-civilisation: Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur.
Écoutez l'auteur et ancien rédacteur des discours de François Legault discuter de ce nouvel ouvrage, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«À gauche comme à droite, la plupart des gens sont d'accord qu'on s'en va dans une mauvaise direction. Puis je pense que le problème fondamental derrière ça, c'est une question de cohésion sociale. Qu'est-ce qui nous rassemble comme citoyen? J'ai l'impression que c'est un peu justement ce ferment d'unité là qui est en train de s'affaiblir ces temps-ci. Une question qui est importante, c'est de dire par quoi est-ce qu'on se valorise aujourd'hui.»