 Aller au contenu
Politique
Livre Anti-civilisation

«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»

par 98.5

0:00
11:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 09:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le jeune intellectuel de 25 ans, Étienne-Alexandre Beauregard, a récemment publié son 3e livre, Anti-civilisation: Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur.

Écoutez l'auteur et ancien rédacteur des discours de François Legault discuter de ce nouvel ouvrage, jeudi, au micro de Patrick Lagacé. 

«À gauche comme à droite, la plupart des gens sont d'accord qu'on s'en va dans une mauvaise direction. Puis je pense que le problème fondamental derrière ça, c'est une question de cohésion sociale. Qu'est-ce qui nous rassemble comme citoyen? J'ai l'impression que c'est un peu justement ce ferment d'unité là qui est en train de s'affaiblir ces temps-ci. Une question qui est importante, c'est de dire par quoi est-ce qu'on se valorise aujourd'hui.»

Étienne-Alexandre Beauregard

Vous aimerez aussi

Les appuis à Pablo Rodriguez chez les sympathisants libéraux fondent
Le Québec maintenant
Les appuis à Pablo Rodriguez chez les sympathisants libéraux fondent
0:00
9:33
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Lagacé le matin
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
0:00
12:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Rattrapage
Objectifs du mandat de Soraya Martinez Ferrada
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Rattrapage
Débat sur le déclin de la langue française
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Rattrapage
Personne absente à une réservation de groupe
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
Rattrapage
Mariah Carey, Bing Cosby et autres
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Rattrapage
En réaction à la nomination de Marc Miller
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Rattrapage
Pont-tunnel récemment rénové
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Rattrapage
Pour contrer le vol à l’étalage
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Rattrapage
Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Rattrapage
25e édition
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Rattrapage
Vidéo
Début du procès d’Arthur Galarneau
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Regarder17:01Patrick Lagacé
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
Rattrapage
Chronique économique
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Rattrapage
Projet de loi déposé jeudi matin
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Rattrapage
Sports et conflit de travail
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre