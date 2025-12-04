Le jeune intellectuel de 25 ans, Étienne-Alexandre Beauregard, a récemment publié son 3e livre, Anti-civilisation: Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur.

Écoutez l'auteur et ancien rédacteur des discours de François Legault discuter de ce nouvel ouvrage, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.