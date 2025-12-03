Expulsion de Rizqy et nouveau sondage

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec (PLQ) ne semble pas vouloir se calmer. Le chef Pablo Rodriguez a officiellement expulsé mardi la députée Marwah Rizqy du caucus libéral en raison d’un manque de loyauté, elle qui a congédié sans explication sa cheffe de cabinet Geneviève Hinse.

Quelques heures après cette annonce, une autre tuile est tombée sur la tête du chef libéral. Un nouveau sondage Léger-Québecor démontre que moins de la moitié des électeurs libéraux ont confiance en Pablo Rodriguez dans ce conflit face à Marwah Rizqy.

Les intentions de vote sont aussi en chute de six points.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau qui commente la débandade du PLQ à l’émission Lagacé le matin.