Expulsion de Rizqy et nouveau sondage

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec (PLQ) ne semble pas vouloir se calmer. Le chef Pablo Rodriguez a officiellement expulsé mardi la députée Marwah Rizqy du caucus libéral en raison d’un manque de loyauté, elle qui a congédié sans explication sa cheffe de cabinet Geneviève Hinse.
Quelques heures après cette annonce, une autre tuile est tombée sur la tête du chef libéral. Un nouveau sondage Léger-Québecor démontre que moins de la moitié des électeurs libéraux ont confiance en Pablo Rodriguez dans ce conflit face à Marwah Rizqy.
Les intentions de vote sont aussi en chute de six points.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau qui commente la débandade du PLQ à l’émission Lagacé le matin.
«En gestion de crise, on a l’habitude de dire que, pour une entreprise, ce qui a pris 20 ans à construire peut prendre 20 secondes à détruire. Dans le cas du Parti libéral du Québec, j’ai envie de dire que ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours ou presque. [...] Moi, je refuse, comme analyste, de mettre le blâme entièrement sur Marwah Rizqy qui, dans le fond, est une espèce de lanceuse d’alerte.»
Jonathan Trudeau aborde également la confrontation entre le premier ministre François Legault et le nouveau ministre fédéral de la Culture Mark Miller sur le déclin du français.
Notre analyste politique a aussi appris que la présidente du Conseil du Trésor va annoncer mercredi son plan de réduction de la taille de la fonction publique.