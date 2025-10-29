Les consommateurs adhèrent en moyenne à 22 programmes de fidélisation, mais n'en utilisent que neuf sur une base régulière, a révélé mercredi la 8e édition de l’étude LoyauT 2025 portant sur les programmes de fidélisation en commerce de détail.

Au Québec, Domino’s Pizza (Récompenses Domino’s), McDonald’s (Récompenses Mon McDo) et Loblaw (PC Optimum) se classent en tête du palmarès des entreprises offrant les programmes les plus performants.

Écoutez Simon Ethier, consultant en commerce omnicanal, monétisation et stratégie chez Adviso, revenir sur cette étude menée par Adviso, en partenariat avec Ad hoc recherche.