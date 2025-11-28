 Aller au contenu
Finances personnelles
Les consommateurs sont au rendez-vous

Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne

par 98.5

le 28 novembre 2025 07:31

François Charron
Patrick Lagacé
François Charron / Cogeco Média

Le chroniqueur techno François Charron a fait le point sur les meilleures aubaines à saisir lors du Vendredi fou en ligne et a mis en garde les consommateurs contre les arnaques et les faux rabais qui pullulent durant cette période.

Il souligne que le Vendredi fou demeure une journée clé pour certaines entreprises qui proposent des produits à rabais pour une durée limitée, créant ainsi une «fenêtre d'opportunités» pour les acheteurs.

Il existe également des offres sur des produits en fin de vie qui sont encore d'excellente qualité, mais qui seront bientôt remplacés par un nouveau modèle.

