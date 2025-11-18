Jetez-vous les aliments lorsque la date de péremption est passée? Pourtant, il s'agit uniquement d'une indication de qualité optimale. Le produit n'est pas expiré pour autant.

Malgré tout, les Québécois gaspillent énormément de nourriture. Selon un sondage du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie en collaboration avec Too Good To Go, les foyers du Québec perdent en moyenne 600 $ de nourriture par année, dont la moitié en raison des dates de péremption.

Sommes-nous trop prudents avec la nourriture?

Écoutez Nicolas Dot, porte-parole de l'organisme Too Good To Go, et Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie, en discuter avec Patrick Lagacé.