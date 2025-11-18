 Aller au contenu
Finances personnelles
Confusion

Date de péremption: les Québécois gaspillent près de 300$ de nourriture par an

par 98.5

0:00
10:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 novembre 2025 07:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Date de péremption: les Québécois gaspillent près de 300$ de nourriture par an
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Jetez-vous les aliments lorsque la date de péremption est passée? Pourtant, il s'agit uniquement d'une indication de qualité optimale. Le produit n'est pas expiré pour autant.

Malgré tout, les Québécois gaspillent énormément de nourriture. Selon un sondage du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie en collaboration avec Too Good To Go, les foyers du Québec perdent en moyenne 600 $ de nourriture par année, dont la moitié en raison des dates de péremption.

Sommes-nous trop prudents avec la nourriture?

Écoutez Nicolas Dot, porte-parole de l'organisme Too Good To Go, et Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie, en discuter avec Patrick Lagacé. 

