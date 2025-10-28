 Aller au contenu
Économie
Budgets, tarifs et Intelligence artificielle

Des mises à pied tous azimuts dans l'économie

par 98.5

0:00
5:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 octobre 2025 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Des mises à pied tous azimuts dans l'économie
À vos intérêts / Cogeco Média

Des entreprises qui font des mises à pied, cela existe depuis toujours. Mais récemment, il y en a de plus en plus.

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La division des crimes économiques de la SQ est en péril;
  • Le CN va mettre à pied 400 gestionnaires en raison des tarifs;
  • Amazon annonce 14 000 mises à pied (cols blancs) en raison de l'intelligence artificielle;
  • Décision des banques centrales demain, au Canada et aux États-Unis. Une baisse de 25 points de base est prévue dans les deux cas

Vous aimerez aussi

Réduflation: les bonbons d'Halloween sont touchés
La commission
Réduflation: les bonbons d'Halloween sont touchés
0:00
5:48
Quel est le coût d'une séparation amoureuse?
Signé Lévesque
Quel est le coût d'une séparation amoureuse?
0:00
7:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Est-ce que les Blue Jays peuvent se relever de leur défaite en 18 manches?
Rattrapage
Série mondiale
Est-ce que les Blue Jays peuvent se relever de leur défaite en 18 manches?
Andrée Laforêt et Luc Boivin : «Pour les deux, c'est pas gagné d'avance»
Rattrapage
Mairie au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Andrée Laforêt et Luc Boivin : «Pour les deux, c'est pas gagné d'avance»
Trump refuse de voir Carney mais espère rencontrer Kim Jong-un
Rattrapage
Voyage en Asie
Trump refuse de voir Carney mais espère rencontrer Kim Jong-un
«La cote de Pierre Poilievre s'effondre» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Nouveau sondage
«La cote de Pierre Poilievre s'effondre» -Dimitri Soudas
«Si ça se réalise, ce serait un recul pour la sécurité publique en région»
Rattrapage
Scénario de coupures de la SQ
«Si ça se réalise, ce serait un recul pour la sécurité publique en région»
«Couper dans le service aux citoyens, c'est inacceptable»
Rattrapage
Scénario de coupes budgétaires de la SQ
«Couper dans le service aux citoyens, c'est inacceptable»
«J'aurai pas le choix de faire des mises à pied» -Dre Elizabeth Dougherty
Rattrapage
Réforme de la santé
«J'aurai pas le choix de faire des mises à pied» -Dre Elizabeth Dougherty
«J'ai revisité les sujets que j'aimais le plus et ç'a donné ça»
Rattrapage
Spectacle «C'est drôle, depuis 1957»
«J'ai revisité les sujets que j'aimais le plus et ç'a donné ça»
L'histoire incroyable d'un soldat-traducteur sur le front ukrainien
Rattrapage
Littérature et résilience
L'histoire incroyable d'un soldat-traducteur sur le front ukrainien
L'ouragan Melissa: «C'est la cinquième tempête la plus forte jamais connue»
Rattrapage
Catégorie 5
L'ouragan Melissa: «C'est la cinquième tempête la plus forte jamais connue»
Défaite des Blue Jays au 2e plus long match de l'histoire en Série mondiale
Rattrapage
Après 18 manches
Défaite des Blue Jays au 2e plus long match de l'histoire en Série mondiale
Nouveau-né abandonné: la mère libérée en attendant la décision du DPCP
Rattrapage
Longueuil
Nouveau-né abandonné: la mère libérée en attendant la décision du DPCP
«Man on the Run»: la carrière de Paul McCartney après les Beatles
Rattrapage
Documentaire à venir
«Man on the Run»: la carrière de Paul McCartney après les Beatles
«On se tire dans le pied comme collectivité» -Dr Benoît Heppell
Rattrapage
Colère et déprime chez les médecins
«On se tire dans le pied comme collectivité» -Dr Benoît Heppell