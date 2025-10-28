Budgets, tarifs et Intelligence artificielle

Des entreprises qui font des mises à pied, cela existe depuis toujours. Mais récemment, il y en a de plus en plus.
Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La division des crimes économiques de la SQ est en péril;
- Le CN va mettre à pied 400 gestionnaires en raison des tarifs;
- Amazon annonce 14 000 mises à pied (cols blancs) en raison de l'intelligence artificielle;
- Décision des banques centrales demain, au Canada et aux États-Unis. Une baisse de 25 points de base est prévue dans les deux cas