Une entente sur l'acier et l'aluminium?

Selon le Globe and Mail, le Canada et les États-Unis pourraient annoncer une entente notamment sur l’acier, l’aluminium et l'énergie lors du sommet Asie-Pacifique les 31 octobre et 1er novembre prochain.

Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés