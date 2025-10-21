 Aller au contenu
Économie
Une entente sur l'acier et l'aluminium?

«80 % de l'aluminium produit au Québec s'en va aux États-Unis»

le 21 octobre 2025 18:02

Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Selon le Globe and Mail, le Canada et les États-Unis pourraient annoncer une entente notamment sur l’acier, l’aluminium et l'énergie lors du sommet Asie-Pacifique les 31 octobre et 1er novembre prochain.

Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une annonce Canada-États-Unis d'ici une dizaine de jours?
  • Mark Carney veut une entente avant le dépot de son budget;
  • «L’aluminium est l’élément clé, notre levier avec les États-Unis»;
  • Les chiffres sur l’inflation en septembre au Canada ont été publiés ce matin.  L’inflation est en hausse par rapport au mois d’août.

