Une entente sur l'acier et l'aluminium?

Selon le Globe and Mail, le Canada et les États-Unis pourraient annoncer une entente notamment sur l’acier, l’aluminium et l'énergie lors du sommet Asie-Pacifique les 31 octobre et 1er novembre prochain.
Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une annonce Canada-États-Unis d'ici une dizaine de jours?
- Mark Carney veut une entente avant le dépot de son budget;
- «L’aluminium est l’élément clé, notre levier avec les États-Unis»;
- Les chiffres sur l’inflation en septembre au Canada ont été publiés ce matin. L’inflation est en hausse par rapport au mois d’août.