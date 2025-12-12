Pause hivernale à l’Assemblée nationale

À l’occasion de la dernière journée de la session parlementaire de l’année 2025, les partis politiques ont dressé vendredi leur bilan de l’année.

Le chef du Parti libéral Pablo Rodriguez a réaffirmé son intention de rester en poste malgré les crises et les avis de certains membres qui estiment qu’il devrait céder sa place.

Le parti en tête dans les intentions de vote reste le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est perçu comme le choix le plus crédible pour les prochaines élections.

