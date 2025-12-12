Catherine Beauchamp présente l'album de Noël Snow Globe Town de l'artiste country Brad Paisley, un projet né d'un défi lancé par la chaîne de télévision Hallmark.

Paisley a fini par créer un album complet de huit compositions originales et huit classiques revisités.

L'album a été enregistré en seulement trois jours à Nashville avec son groupe de tournée.

L'artiste est également félicité pour son implication communautaire, notamment l'initiative The Store, une épicerie gratuite pour les plus démunis.

The Store devient ponctuellement un «Toy Store», permettant à 500 enfants d'avoir des cadeaux pour Noël.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter le tout, vendredi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé: