C'était la journée des banques centrales au Canada et aux États-Unis, en raison des taux directeurs.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission, Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- On analyse les décisions des banques centrales du Canada et des États-Unis
- La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %, les États-Unis baissent le leur de 25 points de base;
- Un vote divisé à la Réserve fédérale;
- Les marchés boursiers ont réagi à la hausse.