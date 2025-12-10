 Aller au contenu
Économie
Taux directeur

Le Canada ne bouge pas, les États-Unis à la baisse

par 98.5

0:00
5:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 décembre 2025 18:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Le Canada ne bouge pas, les États-Unis à la baisse
À vos intérêts / Cogeco Média

C'était la journée des banques centrales au Canada et aux États-Unis, en raison des taux directeurs.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission, Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • On analyse les décisions des banques centrales du Canada et des États-Unis
  • La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %, les États-Unis baissent le leur de 25 points de base;
  • Un vote divisé à la Réserve fédérale;
  • Les marchés boursiers ont réagi à la hausse.

Vous aimerez aussi

EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»
La commission
EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»
0:00
8:52
Immobilier: le prix des maisons monte partout sauf à Montréal
Le Québec maintenant
Immobilier: le prix des maisons monte partout sauf à Montréal
0:00
3:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les départs, les rappels et la part de risque
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les départs, les rappels et la part de risque
Une démocrate devient la première mairesse de Miami depuis 1998
Rattrapage
États-Unis
Une démocrate devient la première mairesse de Miami depuis 1998
«Pablo Rodriguez ne fait rien pour changer le poste» -Dimitri Soudas
Rattrapage
La crise au Parti libéral continue
«Pablo Rodriguez ne fait rien pour changer le poste» -Dimitri Soudas
«Les deux hommes devraient se garder une petite gêne» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Karl Blackburn et Jean D'Amour
«Les deux hommes devraient se garder une petite gêne» -Nathalie Normandeau
L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans
Rattrapage
Loi historique
L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans
Un album pour vivre un Noël new-yorkais
Rattrapage
Nouvel opus du groupe Pentatonix
Un album pour vivre un Noël new-yorkais
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Rattrapage
Enquête de l'UPAC sur le PLQ
«Pablo Rodriguez doit réfléchir à tout ce qui se passe» -Karl Blackburn
Quels seraient les éléments sous la loupe de l'UPAC?
Rattrapage
Enquête sur le Parti libéral du Québec
Quels seraient les éléments sous la loupe de l'UPAC?
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Rattrapage
Jacob Fowler rappelé par les Canadiens
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Rattrapage
Vaccin
Devrait-on se faire vacciner contre la grippe même si l'efficacité est modérée?
Un Québécois dans le palmarès des meilleurs albums de Rolling Stone
Rattrapage
Bilan musical de 2025
Un Québécois dans le palmarès des meilleurs albums de Rolling Stone
Quel avenir pour Pablo Rodriguez? «Les prochains jours seront déterminants»
Rattrapage
Parti libéral du Québec
Quel avenir pour Pablo Rodriguez? «Les prochains jours seront déterminants»
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Rattrapage
Économie
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025