Premier pas de Fowler avec les Canadiens

«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite

Le Québec maintenant

le 12 décembre 2025 15:51

Philippe Cantin
Stéphane Waite
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
Stéphane Waite / Cogeco Média

Jacob Fowler a fait très bonne impression lors de son premier match avec les Canadiens de Montréal, jeudi, contre les Penguins de Pittsburgh.

Alors qu’il devait passer la saison avec le Rocket de Laval, il a été rappelé en urgence pour pallier les performances irrégulières de Samuel Montembeault et Jakub Dobes.

Écoutez Stéphane Waite, analyste hockey pour Cogeco Média et RDS, ex-entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, revenir sur le premier match de Jacob Fowler dans la Ligue nationale, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

