Premier pas de Fowler avec les Canadiens

Jacob Fowler a fait très bonne impression lors de son premier match avec les Canadiens de Montréal, jeudi, contre les Penguins de Pittsburgh.

Alors qu’il devait passer la saison avec le Rocket de Laval, il a été rappelé en urgence pour pallier les performances irrégulières de Samuel Montembeault et Jakub Dobes.

Écoutez Stéphane Waite, analyste hockey pour Cogeco Média et RDS, ex-entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, revenir sur le premier match de Jacob Fowler dans la Ligue nationale, vendredi, au micro de Philippe Cantin.