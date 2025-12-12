Chronique économique

Le prix des loyers poursuit sa hausse partout à travers la province de Québec.
À Montréal, le loyer moyen d'un appartement de deux chambres s'élève à 1346$.
Écoutez la chroniqueuse financière Isabelle Thibeault brosser le portrait le la situation, vendredi, au micro de Catherine Brisson.
«C'est vraiment notable pour les locataires. Les propriétaires, en fait, profitent du roulement des locataires. Donc, c'est entre deux baux qu'on en profite pour augmenter le coût des logements. Si les propriétaires veulent trouver des locataires, peut-être qu'ils pourraient se calmer un peu sur les augmentations entre deux baux.»