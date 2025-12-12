 Aller au contenu
Politique fédérale
Un nouveau député conservateur change de camp

Mark Carney est à un député d’obtenir une majorité

le 12 décembre 2025

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le premier ministre Mark Carney embrasse Michael Ma, député de Markham-Unionville, qui a traversé le parquet des Conservateurs vers les Libéraux quelques heures plus tôt, lors du party de Noël du caucus libéral à Ottawa, le jeudi 11 décembre 2025. / Justin Tang/La Presse Canadienne

Le député conservateur Michael Ma a créé la surprise jeudi soir alors qu’il est allé rejoindre les rangs du caucus libéral de Mark Carney.

Une onde de choc pour le parti de Pierre Poilievre, qui perd donc un deuxième membre en l’espace de quelques semaines. Cette situation place les libéraux à 171 sièges, à un député près d’obtenir la majorité.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans l’analyse de la politique fédérale, Dimitri Soudas, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

«Une majorité avec 172, c’est un couteau à double tranchant. [...] Mais l’élément le plus important à avoir cette majorité, ce n’est pas les votes en Chambre, mais en comité, le Bloc et les conservateurs ont la majorité parce que Carney est minoritaire. Le moment que Mark Carney devient majoritaire, même à 172, les comités sont restructurés et là, les libéraux obtiennent la majorité. Cela veut dire qu’il n’y a pas d’obstruction.»

Dimitri Soudas

