Un nouveau député conservateur change de camp

Le député conservateur Michael Ma a créé la surprise jeudi soir alors qu’il est allé rejoindre les rangs du caucus libéral de Mark Carney.

Une onde de choc pour le parti de Pierre Poilievre, qui perd donc un deuxième membre en l’espace de quelques semaines. Cette situation place les libéraux à 171 sièges, à un député près d’obtenir la majorité.

