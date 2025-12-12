La volonté de pratiquer un nouveau sport peut parfois être freinée par le prix des équipements. L'initiative « circonflexe - prêt-pour-bouger », propulsée par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS), propose le prêt gratuit d’équipements sportifs pour plus de 80 sports via 679 points de service au Québec.

En deux ans, cette initiative a surpassé les attentes avec plus de 300 000 prêts gratuits d'équipements sportifs, récréatifs et adaptés à travers la province.

Écoutez Steeve Ager, directeur général de l'URLS, parler de cette initiative au micro de Philippe Cantin et Meeker Guerrier.