 Aller au contenu
Société
Circonflexe - prêt-pour-bouger

Une initiative québécoise vous offre de tester plus de 80 sports sans frais

par 98.5

0:00
8:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 décembre 2025 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Une initiative québécoise vous offre de tester plus de 80 sports sans frais
Il est possible d'emprunter de l'équipement dans l'un des 679 points de service au Québec. / Rawpixel.com/Adobe Stock

La volonté de pratiquer un nouveau sport peut parfois être freinée par le prix des équipements. L'initiative « circonflexe - prêt-pour-bouger », propulsée par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS), propose le prêt gratuit d’équipements sportifs pour plus de 80 sports via 679 points de service au Québec.

En deux ans, cette initiative a surpassé les attentes avec plus de 300 000 prêts gratuits d'équipements sportifs, récréatifs et adaptés à travers la province.

Écoutez Steeve Ager, directeur général de l'URLS, parler de cette initiative au micro de Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

« Il y a plus de 80 sports qui ont été équipés. (...) On rentre dans l'hiver et on voit la mise sur pied de comptoirs de points de service pour des raquettes, des skis de fond, des patins, des trottinettes des neiges, jusqu'à des fatbikes. Donc la diversité, elle est immense. Vous l'avez mentionné tantôt, ce premier contact avec une activité, parfois, on n'a pas les moyens financiers de se l'offrir ou on ne veut peut-être pas les investir dès la première initiation. Alors, c'est un peu l'objectif de "Circonflexe-prêt-pour-bouger". »

Steeve Ager

Vous aimerez aussi

Chez la génération Z: «Le chien remplace littéralement l'enfant»
La commission
Chez la génération Z: «Le chien remplace littéralement l'enfant»
0:00
12:29
Le déclin du hockey québécois: un seul joueur sélectionné au camp du Canada
Le Québec maintenant
Le déclin du hockey québécois: un seul joueur sélectionné au camp du Canada
0:00
6:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Ayez du fun, appréciez ce que vous voyez de Jacob Fowler» -Jérémie Rainville
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Ayez du fun, appréciez ce que vous voyez de Jacob Fowler» -Jérémie Rainville
Une plateforme québécoise révolutionne la réservation de croisières
Rattrapage
Le Québec maintenant
Une plateforme québécoise révolutionne la réservation de croisières
Mark Carney est à un député d’obtenir une majorité
Rattrapage
Un nouveau député conservateur change de camp
Mark Carney est à un député d’obtenir une majorité
Jacob Fowler doit-il être devant le filet face aux Rangers?
Rattrapage
Après une bonne première sortie
Jacob Fowler doit-il être devant le filet face aux Rangers?
La session parlementaire des députés du PLQ bouleversée par les crises
Rattrapage
Bilan de fin de session
La session parlementaire des députés du PLQ bouleversée par les crises
Le Comte de Monte-Cristo adapté au théâtre
Rattrapage
L’histoire d’Alexandre Dumas revisitée
Le Comte de Monte-Cristo adapté au théâtre
Le déclin du hockey québécois: un seul joueur sélectionné au camp du Canada
Rattrapage
Championnat mondial de hockey junior
Le déclin du hockey québécois: un seul joueur sélectionné au camp du Canada
Le gouvernement bat en retraite face aux médecins
Rattrapage
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ
Le gouvernement bat en retraite face aux médecins
«Pablo Rodriguez se démène pour conserver son poste» -Louis Lacroix
Rattrapage
Pause hivernale à l’Assemblée nationale
«Pablo Rodriguez se démène pour conserver son poste» -Louis Lacroix
Le succès inattendu de Brad Paisley pour les Fêtes et Hallmark
Rattrapage
Album de Noël «Snow Globe Town»
Le succès inattendu de Brad Paisley pour les Fêtes et Hallmark
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
Rattrapage
Premier pas de Fowler avec les Canadiens
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
On parle des meilleurs rabais de la semaine
Rattrapage
Épicerie
On parle des meilleurs rabais de la semaine
La fin de l'inflation d'alimentaire, ce n'est pas pour demain
Rattrapage
Le panier d'épicerie coûte toujours plus cher
La fin de l'inflation d'alimentaire, ce n'est pas pour demain
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne
Rattrapage
Discours controversé
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne