La volonté de pratiquer un nouveau sport peut parfois être freinée par le prix des équipements. L'initiative « circonflexe - prêt-pour-bouger », propulsée par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS), propose le prêt gratuit d’équipements sportifs pour plus de 80 sports via 679 points de service au Québec.
En deux ans, cette initiative a surpassé les attentes avec plus de 300 000 prêts gratuits d'équipements sportifs, récréatifs et adaptés à travers la province.
Écoutez Steeve Ager, directeur général de l'URLS, parler de cette initiative au micro de Philippe Cantin et Meeker Guerrier.
« Il y a plus de 80 sports qui ont été équipés. (...) On rentre dans l'hiver et on voit la mise sur pied de comptoirs de points de service pour des raquettes, des skis de fond, des patins, des trottinettes des neiges, jusqu'à des fatbikes. Donc la diversité, elle est immense. Vous l'avez mentionné tantôt, ce premier contact avec une activité, parfois, on n'a pas les moyens financiers de se l'offrir ou on ne veut peut-être pas les investir dès la première initiation. Alors, c'est un peu l'objectif de "Circonflexe-prêt-pour-bouger". »