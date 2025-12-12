Bilan de fin de session

La session parlementaire avait bien débuté pour le Parti libéral du Québec, mais depuis plusieurs semaines, les crises politiques s’enchaînent et maintenant plusieurs voix s’élèvent pour demander le départ de Pablo Rodriguez.

Pendant que l’UPAC mène son enquête criminelle sur la formation libérale, les députés tentent d’afficher un front uni derrière leur chef.

Écoutez le whip en chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Il regrette que les crises traversées par le parti aient freiné les efforts des députés pour faire entendre leurs voix à l’Assemblée nationale.