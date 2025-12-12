 Aller au contenu
Politique provinciale
Bilan de fin de session

La session parlementaire des députés du PLQ bouleversée par les crises

La session parlementaire des députés du PLQ bouleversée par les crises
La session parlementaire avait bien débuté pour le Parti libéral du Québec, mais depuis plusieurs semaines, les crises politiques s’enchaînent. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

La session parlementaire avait bien débuté pour le Parti libéral du Québec, mais depuis plusieurs semaines, les crises politiques s’enchaînent et maintenant plusieurs voix s’élèvent pour demander le départ de Pablo Rodriguez.

Pendant que l’UPAC mène son enquête criminelle sur la formation libérale, les députés tentent d’afficher un front uni derrière leur chef.

Écoutez le whip en chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Il regrette que les crises traversées par le parti aient freiné les efforts des députés pour faire entendre leurs voix à l’Assemblée nationale.

«On n’a pas été capable de mettre notre agenda, de défendre notre monde. On n’a pas été capable d’être suffisamment efficace à l’Assemblée nationale parce que le message avait de la difficulté à passer.»

Marc Tanguay

