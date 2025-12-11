Discours controversé

«Ce qu'il dit finalement, si je résume son propos, c'est : pourquoi n'avons-nous pas plus d'immigration en provenance de la Norvège, de la Suède ? Il nommait d'autres pays aussi. (...) Pourquoi parle-t-on de la Somalie? Parce qu'entre autres, on sait qu'il y a eu un stratagème au Minnesota pour voler de l'argent du gouvernement pendant la COVID. Ce sont des gens de la communauté somalienne qui ont été reconnus coupables. Et là, c'est comme si on disait que toute cette communauté-là était coupable.»