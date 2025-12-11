Trump a aussi tenu en Pennsylvanie un discours controversé sur l’immigration, visant notamment la Somalie qu'il a, à l'instar d'Haïti il y a quelques années, qualifié de « pays de mer** ».
Écoutez Valérie Beaudoin commenter l'actualité politique américaine, notamment la sortie choquante du président américain.
«Ce qu'il dit finalement, si je résume son propos, c'est : pourquoi n'avons-nous pas plus d'immigration en provenance de la Norvège, de la Suède ? Il nommait d'autres pays aussi. (...) Pourquoi parle-t-on de la Somalie? Parce qu'entre autres, on sait qu'il y a eu un stratagème au Minnesota pour voler de l'argent du gouvernement pendant la COVID. Ce sont des gens de la communauté somalienne qui ont été reconnus coupables. Et là, c'est comme si on disait que toute cette communauté-là était coupable.»
Autres sujets abordés:
- Début du procès du meurtrier de Charlie Kirk;
- On revient sur la saisie par la Garde côtière américaine d’un navire vénézuélien.