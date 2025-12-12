Après une bonne première sortie

Aprèes avoir brillé face aux Penguins jeudi soir dernier, Jacob Fowler devrait-il être devant le filet face aux Rangers samedi?
Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin discuter de la question de l'heure chez les partisans des Canadiens de Montréal, vendredi.
Autres sujets abordés:
- Échange de gardien entre les Oilers et les Penguins: Tristan Jary est-il la solution pour les Oilers?
- Des images de l'avancement de la construction de l'Arena Santa Giulia à Milan, là où devraient se tenir les matchs de hockey lors des prochains Jeux olympiques, inquiètent.