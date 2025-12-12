Une mère de famille n'en peut plus

Roxanne Allard, une mère de famille âgée de 26 ans du Lac-Saint-Jean, souffre de névralgie du trijumeau, une maladie neurologique extrêmement douloureuse surnommée « maladie du suicide ».

Après avoir tenté la prise de nombreux médicaments et deux opérations de décompression du nerf trijumeau, elle a demandé l’aide médicale à mourir.

Écoutez Roxanne Allard, une mère de famille de 26 ans, expliquer sa décision, vendredi, à l'émission Lagacé le matin, vendredi.