Art de vivre
Une mère de famille n'en peut plus

L'aide médicale à mourir à 26 ans: «Mon choix, c'est d'arrêter de souffrir»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 08:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
L'aide médicale à mourir à 26 ans: «Mon choix, c'est d'arrêter de souffrir»
Roxanne Allard, ses filles et son chien. / Photo du GoFundMe de Roxanne Allard

Roxanne Allard, une mère de famille âgée de 26 ans du Lac-Saint-Jean, souffre de névralgie du trijumeau, une maladie neurologique extrêmement douloureuse surnommée « maladie du suicide ».

Après avoir tenté la prise de nombreux médicaments et deux opérations de décompression du nerf trijumeau, elle a demandé l’aide médicale à mourir.

Écoutez Roxanne Allard, une mère de famille de 26 ans, expliquer sa décision, vendredi, à l'émission Lagacé le matin, vendredi.

«La douleur est très, très forte. Malheureusement, j'ai essayé beaucoup de choses déjà [...] On travaille fort depuis très longtemps. Malheureusement, la douleur est là et je me vois très, très mal attendre après la vie finalement pour me laisser un break [...] Mon choix n'était pas de mourir à tout prix, mais bien d'arrêter de souffrir.»

Roxanne Allard

Entretemps, la mise sur pied d'une campagne de sociofinancement lui a permis d'amasser plus de 180 000$ pour un traitement aux États-Unis, qui est en quelque sorte son dernier espoir pour réduire la douleur.
 

