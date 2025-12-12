Championnat mondial de hockey junior

Biz dresse un constat alarmant du déclin du hockey élite québécois, illustré par la sélection d'un seul joueur québécois au camp d'entraînement de l'équipe de hockey junior canadienne cette année.

Les statistiques montrent que le Québec ne produit plus de joueurs élites depuis les années 2000, malgré une Fédération de hockey québécoise classée quatrième au monde avec environ 90 000 joueurs.

Même l'Alberta a aligné plus de joueurs que le Québec l'an passé.

Que faut-il faire pour contrer ce déclin?

Écoutez la chronique de Biz, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.