Le Québec maintenant

Société
Une plateforme québécoise révolutionne la réservation de croisières

le 12 décembre 2025 17:52

Philippe Cantin
Une plateforme québécoise révolutionne la réservation de croisières
Les croisières sont de plus en plus populaires chez les touristes québécois. / Romolo Tavani/Adobe Stock

Une nouvelle plateforme transactionnelle d'ici vous permet maintenant de réserver une croisière plus simplement que jamais.

Voyages Constellation propose près de 11 500 départs par les 11 plus importants croisiéristes au monde.

Écoutez le directeur général de Voyages Constellation, Patrick Giguère, parler de cette nouvelle fonctionnalité qui facilitera la vie des croisiéristes.

« Ça peut paraître bizarre à dire, mais personne n'avait réussi à faire ça auparavant. Donc, la personne choisit sa région. Si on fait une croisière vers le Sud, l'Europe, l'Alaska ou une croisière exotique, on choisit la période, le mois, on choisit la durée, on choisit la compagnie de croisière (...) Une autre petite donnée super intéressante également, c'est qu'on va choisir les inclusions. Est-ce qu'on va mettre des plans boissons ? Est-ce qu'on va mettre du Wi-Fi ? Est-ce qu'on veut avoir également des pourboires prépayés ? On peut ajouter ou enlever les choses selon nos besoins. Et ce qui est super intéressant, c'est que le tarif va changer instantanément à l'écran, pour toutes les croisières qu'on a sélectionnées, selon les besoins. »

Patrick Giguère

