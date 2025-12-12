Le Québec maintenant

« Ça peut paraître bizarre à dire, mais personne n'avait réussi à faire ça auparavant. Donc, la personne choisit sa région. Si on fait une croisière vers le Sud, l'Europe, l'Alaska ou une croisière exotique, on choisit la période, le mois, on choisit la durée, on choisit la compagnie de croisière (...) Une autre petite donnée super intéressante également, c'est qu'on va choisir les inclusions. Est-ce qu'on va mettre des plans boissons ? Est-ce qu'on va mettre du Wi-Fi ? Est-ce qu'on veut avoir également des pourboires prépayés ? On peut ajouter ou enlever les choses selon nos besoins. Et ce qui est super intéressant, c'est que le tarif va changer instantanément à l'écran, pour toutes les croisières qu'on a sélectionnées, selon les besoins. »