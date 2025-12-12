 Aller au contenu
Politique provinciale
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ

Le gouvernement bat en retraite face aux médecins

par 98.5

0:00
10:05

Le Québec maintenant

le 12 décembre 2025 16:21

Philippe Cantin
Le gouvernement Legault a conclu une entente de principe avec la Fédération des médecins omnipraticiens après des mois de négociations.

Le contenu de cet accord a été présenté vendredi à la communauté médicale. On note notamment un recul du gouvernement dans plusieurs des mesures qu’il souhaitait imposer.

Ainsi, il n’est plus question de rémunération liée à la performance ni de cibles obligatoires.

Écoutez Francis Vailles, journaliste à La Presse, détailler l’entente entre le gouvernement du Québec et la FMOQ, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant

