Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ

Le gouvernement Legault a conclu une entente de principe avec la Fédération des médecins omnipraticiens après des mois de négociations.

Le contenu de cet accord a été présenté vendredi à la communauté médicale. On note notamment un recul du gouvernement dans plusieurs des mesures qu’il souhaitait imposer.

Ainsi, il n’est plus question de rémunération liée à la performance ni de cibles obligatoires.

