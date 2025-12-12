Canadiens de Montréal

Le rappel inattendu de Jacob Fowler du Rocket de Laval a changé la dynamique chez le Canadien, qui a renoué avec la victoire jeudi, en grande partie grâce au brio du jeune gardien.
L'arrivée de Jacob Fowler suscite beaucoup d'espoirs chez les partisans. Or, nombreux d'entre eux sont réticents à se réjouir de sa première performance dans la LNH, par crainte de s'emballer trop vite.
Écoutez à ce sujet l'animateur Jérémie Rainville au micro de Philippe Cantin, vendredi.
« Ayez du fun, appréciez ce que vous voyez. Parce que depuis le début de la saison, à peu près 60 % de nos émissions sont soit sur Montembeault ou Dobeš qui ont de la misère à arrêter la rondelle. Donc, vous avez enfin un gardien de but qui semble carré. Combien de temps ça va durer ? Je n'en ai aucune idée. Va-t-il gagner un trophée Vézina ? Je n'en ai aucune idée. Va-t-il être bon en Ligue nationale ? Je n'en ai aucune idée. Ça lui appartient et ça appartient à l'équipe. Mais présentement, est-ce qu'il est meilleur que Montembeault ? La réponse est oui. Est-ce qu'il est meilleur que Dobeš ? La réponse est oui. »