 Aller au contenu
Sports
Canadiens de Montréal

«Ayez du fun, appréciez ce que vous voyez de Jacob Fowler» -Jérémie Rainville

par 98.5

0:00
4:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 décembre 2025 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Ayez du fun, appréciez ce que vous voyez de Jacob Fowler» -Jérémie Rainville
Jacob Fowler a repoussé 36 des 38 lancers dirigés sur lui face aux Penguins, jeudi, à Pittsburgh. / Matt Freed/Pittsburgh Post-Gazette via AP

Le rappel inattendu de Jacob Fowler du Rocket de Laval a changé la dynamique chez le Canadien, qui a renoué avec la victoire jeudi, en grande partie grâce au brio du jeune gardien.

L'arrivée de Jacob Fowler suscite beaucoup d'espoirs chez les partisans. Or, nombreux d'entre eux sont réticents à se réjouir de sa première performance dans la LNH, par crainte de s'emballer trop vite.

Écoutez à ce sujet l'animateur Jérémie Rainville au micro de Philippe Cantin, vendredi.

« Ayez du fun, appréciez ce que vous voyez. Parce que depuis le début de la saison, à peu près 60 % de nos émissions sont soit sur Montembeault ou Dobeš qui ont de la misère à arrêter la rondelle. Donc, vous avez enfin un gardien de but qui semble carré. Combien de temps ça va durer ? Je n'en ai aucune idée. Va-t-il gagner un trophée Vézina ? Je n'en ai aucune idée. Va-t-il être bon en Ligue nationale ? Je n'en ai aucune idée. Ça lui appartient et ça appartient à l'équipe. Mais présentement, est-ce qu'il est meilleur que Montembeault ? La réponse est oui. Est-ce qu'il est meilleur que Dobeš ? La réponse est oui. »

Jérémie Rainville

Vous aimerez aussi

Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
Le Québec maintenant
Danault de retour à Montréal, est-ce possible?
0:00
6:42
«Selon Pascal Vincent, Fowler a les qualités nécessaires pour jouer à Montréal»
Le Québec maintenant
«Selon Pascal Vincent, Fowler a les qualités nécessaires pour jouer à Montréal»
0:00
6:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une plateforme québécoise révolutionne la réservation de croisières
Rattrapage
Le Québec maintenant
Une plateforme québécoise révolutionne la réservation de croisières
Une initiative québécoise vous offre de tester plus de 80 sports sans frais
Rattrapage
Circonflexe - prêt-pour-bouger
Une initiative québécoise vous offre de tester plus de 80 sports sans frais
Mark Carney est à un député d’obtenir une majorité
Rattrapage
Un nouveau député conservateur change de camp
Mark Carney est à un député d’obtenir une majorité
Jacob Fowler doit-il être devant le filet face aux Rangers?
Rattrapage
Après une bonne première sortie
Jacob Fowler doit-il être devant le filet face aux Rangers?
La session parlementaire des députés du PLQ bouleversée par les crises
Rattrapage
Bilan de fin de session
La session parlementaire des députés du PLQ bouleversée par les crises
Le Comte de Monte-Cristo adapté au théâtre
Rattrapage
L’histoire d’Alexandre Dumas revisitée
Le Comte de Monte-Cristo adapté au théâtre
Le déclin du hockey québécois: un seul joueur sélectionné au camp du Canada
Rattrapage
Championnat mondial de hockey junior
Le déclin du hockey québécois: un seul joueur sélectionné au camp du Canada
Le gouvernement bat en retraite face aux médecins
Rattrapage
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ
Le gouvernement bat en retraite face aux médecins
«Pablo Rodriguez se démène pour conserver son poste» -Louis Lacroix
Rattrapage
Pause hivernale à l’Assemblée nationale
«Pablo Rodriguez se démène pour conserver son poste» -Louis Lacroix
Le succès inattendu de Brad Paisley pour les Fêtes et Hallmark
Rattrapage
Album de Noël «Snow Globe Town»
Le succès inattendu de Brad Paisley pour les Fêtes et Hallmark
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
Rattrapage
Premier pas de Fowler avec les Canadiens
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
On parle des meilleurs rabais de la semaine
Rattrapage
Épicerie
On parle des meilleurs rabais de la semaine
La fin de l'inflation d'alimentaire, ce n'est pas pour demain
Rattrapage
Le panier d'épicerie coûte toujours plus cher
La fin de l'inflation d'alimentaire, ce n'est pas pour demain
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne
Rattrapage
Discours controversé
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne