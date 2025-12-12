Canadiens de Montréal

Le rappel inattendu de Jacob Fowler du Rocket de Laval a changé la dynamique chez le Canadien, qui a renoué avec la victoire jeudi, en grande partie grâce au brio du jeune gardien.

L'arrivée de Jacob Fowler suscite beaucoup d'espoirs chez les partisans. Or, nombreux d'entre eux sont réticents à se réjouir de sa première performance dans la LNH, par crainte de s'emballer trop vite.

Écoutez à ce sujet l'animateur Jérémie Rainville au micro de Philippe Cantin, vendredi.