Projet complet évalué à 100 milliards $

Le tout premier segment du train à grande vitesse, dont le projet total est évalué à 100 milliards de dollars, devrait relier Montréal et Ottawa.
L'investissement en vaut-il la peine?
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Catherine Brisson.
«Je me demande si c'est pas une bouteille à la mer. Oui, ça va remplacer des voyages en auto puis en avion. Mais combien? Pas tant! C'est quoi l'étude qui a été faite pour mettre 100 milliards? C'est 100 villes qui recevraient 1 milliard pour faire des logements, réparer leurs aqueducs, etc. Là, on le met dans un train.»