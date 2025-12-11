 Aller au contenu
Économie
Le panier d'épicerie coûte toujours plus cher

La fin de l'inflation d'alimentaire, ce n'est pas pour demain

par 98.5

le 11 décembre 2025 18:03

Philippe Cantin
Michèle Boisvert
On aimerait tous que le panier d'épicerie coûte moins cher ou, à tout le moins, qu'il cesse d'augmenter. Mais malheureusement, ce n'est pas pour demain.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert se pencher sur le sujet, au micro de Philippe Cantin.

La chroniqueuse se base sur une excellente analyse de Sylvain Charlebois, publiée ce matin dans La Presse, sur l’inflation alimentaire.

Le phénomène n'est pas passager et si on veut renverser la tendance, il faudra poser des gestes importants pour améliorer l’état de notre industrie agro-alimentaire.

Autre sujet discuté

Les résultats de Dollarama qui revoit à la hausse ses prévisions de revenus. De plus en plus de gens se tournent vers la chaîne pour contrer l’impact de l’inflation, notamment alimentaire.

