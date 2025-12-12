Record historique de surplus commercial

La Chine a battu un record historique cette semaine en affichant un surplus commercial d'un trillion de dollars, devenant ainsi la plus grande puissance exportatrice de la Planète.



Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point, vendredi, à Lagacé le matin avec Catherine Brisson.

Les exportations chinoises augmentent trois fois plus vite que l'ensemble du commerce mondial, et ce, malgré des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump atteignant près de 145 %.

Ces tarifs ont fait perdre à la Chine 20 % de ce qu'elle vendait aux États-Unis, mais le pays a réussi à compenser cette perte en trouvant de nouveaux marchés en Asie et dans des pays en développement comme l'Égypte.

