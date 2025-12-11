C'est jeudi, donc, c'est le moment de la semaine ou l'on prend connaissance des meilleurs aubaines dans les circulaires.

Écoutez Sarah Boily-Brodeur, fondatrice de l’Agence Crème, spécialiste en gestion de la charge mentale, avec Philippe Cantin.

On analyse les rabais des circulaires du jeudi chez Super C, IGA, Maxi et Metro, en mettant l’accent sur des produits comme le Boursin, le jeune dindon, le foie gras, les crevettes géantes et les raisins Cotton Candy.

Elle propose aussi des recettes simples, comme des pâtes crémeuses au Boursin ou un pot au poulet et partage des astuces de congélation pour optimiser les aubaines, tout en soulignant la gestion de la charge mentale liée à l’épicerie.