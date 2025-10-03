 Aller au contenu
Politique municipale
Insultes de la part d'Alexandre Giasson

«Me faire coller une image aussi dénigrante, c'est la première fois»

par 98.5

0:00
11:29

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Me faire coller une image aussi dénigrante, c'est la première fois»
La commission / Cogeco Média

Un aspirant conseiller municipal pour Ensemble Montréal, Alexandre Giasson, a fait l’objet de plusieurs articles jeudi pour ses commentaires peu élogieux à l'égard d’autres élus municipaux sur les réseaux sociaux. Il a notamment traité Éric Alan Caldwell de “gros calice de tas de marde”. 

Écoutez Éric Alan Cadwell, président du conseil d'administration de la STM, revenir sur ces insultes à son égard, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«J'ai mené ma carrière avec un certain pare-feu. Mais ça m'a fait quelque chose de penser qu'après avoir travaillé douze ans comme conseiller municipal, des gens vont googler mon nom parce qu'ils ont en tête cette citation. J'ai senti une émotion qui ne m'avait jamais habité comme élu. J'ai souvent eu des critiques sur ce que je faisais, sur les points de vue que je défendais. Mais de me faire coller une image dénigrante comme celle-là, c'est la première fois que ça m'arrive.»

Éric Alan Cadwell

