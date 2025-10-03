Insultes de la part d'Alexandre Giasson

Un aspirant conseiller municipal pour Ensemble Montréal, Alexandre Giasson, a fait l’objet de plusieurs articles jeudi pour ses commentaires peu élogieux à l'égard d’autres élus municipaux sur les réseaux sociaux. Il a notamment traité Éric Alan Caldwell de “gros calice de tas de marde”.

Écoutez Éric Alan Cadwell, président du conseil d'administration de la STM, revenir sur ces insultes à son égard, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.