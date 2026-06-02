Une déclaration du maire de Trois-Rivières en a surpris plus d'un mardi: il a révélé que le gouvernement impose désormais aux municipalités une formation de 1 000 heures — soit près de sept mois — pour apprendre à planter des arbres.

Si les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont d'abord cru à une blague ou à une erreur administrative, ils ont exploré la complexité de l'arboriculture urbaine grâce aux précisions des auditeurs.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mardi midi à La commission.

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