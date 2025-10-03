Le dernier sondage Léger confirme la dégringolade de la Coalition avenir Québec. Le parti ne récolte que 16% des intentions de vote.

Le Parti conservateur obtient 15%.

Selon Sébastien Dallaire, vice-président exécutif chez Léger, les tentatives de François Legault pour reprendre le momentum «ne fonctionnent pas», même après le remaniement ministériel.

Il souligne que «la pente est très, très raide» pour la CAQ, qui est maintenant pratiquement à égalité avec le Parti conservateur d'Éric Duhaime.

