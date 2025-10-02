De 70 000 à 25 000

À Québec, la Commission parlementaire sur l'immigration, dirigée par Jean-François Roberge, propose de réduire l’immigration permanente à 25 000-45 000 personnes par an, une mesure contestée par les syndicats et les milieux d’affaires.
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Rodrigue-Comeau, commenter les dernières nouvelles en provenance de la Colline parlementaire à Québec.
«Quand on compare aux 70 000 immigrants qui doivent s'installer au Québec en 2025, il y a quand même une bonne différence. C'est aussi une approche qui inclut une baisse de l'immigration temporaire, notamment des étudiants étrangers et des travailleurs étrangers. Cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a 140 mémoires qui ont été déposés: 140, c'est pratiquement un record. »