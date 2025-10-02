Rapport annuel du protecteur du citoyen

Le Protecteur du citoyen a présenté son rapport 2024, soulignant des plaintes principalement liées à la SAAQ, aux bogues informatiques, et à l’accès difficile aux services téléphoniques.
Le rapport met en avant l’essoufflement du réseau de la santé, la pénurie de personnel, la déshumanisation des services publics, et les problèmes d’hébergement pour personnes âgées.
Écoutez Marc-André Dowd, protecteur du citoyen du Québec, présenter les grandes lignes de son rapport, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Un des enjeux, c'est la difficulté qu'ont eue ces citoyens-là de pouvoir entrer en contact eux-mêmes avec la SAAQ, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'appeler pour parler à quelqu'un, et les lignes étaient toujours occupées ou la ligne coupait et ils devaient passer par le Protecteur du citoyen pour établir un contact. Et ça m'amène au thème que j'ai développé dans mon éditorial sur la question de l'écoute des citoyens: un État qui écoute ses citoyens, c'est d'abord un État qui répond au téléphone quand les citoyens appellent.»