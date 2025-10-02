Rapport annuel du protecteur du citoyen

Le Protecteur du citoyen a présenté son rapport 2024, soulignant des plaintes principalement liées à la SAAQ, aux bogues informatiques, et à l’accès difficile aux services téléphoniques.

Le rapport met en avant l’essoufflement du réseau de la santé, la pénurie de personnel, la déshumanisation des services publics, et les problèmes d’hébergement pour personnes âgées.

Écoutez Marc-André Dowd, protecteur du citoyen du Québec, présenter les grandes lignes de son rapport, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.