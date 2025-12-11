Un nouveau sondage Léger révèle que 50% des Canadiens et Canadiennes appuient le projet de construction d'un oléoduc, principalement motivé par des considérations économiques, 45% les considérant comme importants pour l'avenir économique du Canada.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, commenter ce sondage auprès de Philippe Cantin.

Si 50 % des Canadiens appuient le projet de construction d'un oléoduc, à peine 17 % s'y oppose.