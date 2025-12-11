 Aller au contenu
Sondage Léger

La moitié des Canadiens en faveur des oléoducs

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le December 11, 2025 4:52 PM

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La moitié des Canadiens en faveur des oléoducs
Un sondage Léger révèle un changement dans la perception des Canadiens sur la construction de nouveaux oléoducs. / Dusan Kostic/Adobe Stock

Un nouveau sondage Léger révèle que 50% des Canadiens et Canadiennes appuient le projet de construction d'un oléoduc, principalement motivé par des considérations économiques, 45% les considérant comme importants pour l'avenir économique du Canada.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, commenter ce sondage auprès de Philippe Cantin.

Si 50 % des Canadiens appuient le projet de construction d'un oléoduc, à peine 17 % s'y oppose.

«Trump a tout changé, parce que les gens étaient défavorables au pipeline à travers le pays, sauf en Alberta, qui ont toujours été favorables. Mais à travers le pays, les gens étaient défavorables. L'arrivée de Donald Trump dans cette campagne, Il y a un an, avec les tarifs qu'il a imposé, a créé dans le fond une insécurité économique. Et là, vous voyez aujourd'hui, c'est que non seulement les Albertains sont d'accord, mais chacune des provinces sont d'accord. La Colombie-Britannique est une province très écologique. J'ai un taux de 50 % favorables, 23 défavorables. Les seuls qui sont un peu réticents, mais quand même, c'est le Québec.»

Jean-Marc Léger

Est-ce que ça veut dire que Mark Carney a une bonne lecture de l'opinion publique?

