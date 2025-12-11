Québec et la FMOQ sur le point de s'entendre?

Le gouvernement Legault reporte l'entrée en vigueur de sa controversée Loi 2 au 28 février prochain. Ce délai permettra de modifier la loi pour refléter une entente de principe confidentielle conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit déposer un projet de loi d'ici vendredi pour officialiser ce report. De son côté, la FMOQ a accueilli l'entente « favorablement » et la soumettra au vote de ses membres vendredi.

Écoutez Louis Lacroix, journaliste parlementaire pour Cogeco Média, faire le point sur les derniers dénouements dans les négociations entre Québec et la FMOQ.