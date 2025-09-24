Le propriétaire du Groupe Dynamite critique Québec

Le grand patron du Groupe Dynamite, Andrew Lutfy, s'en est pris aux politiques d’immigration du gouvernement Legault, affirmant qu’elles freinent la croissance de son entreprise, dont le siège social est au Québec.

Ces propos seraient loin d’être isolés et reflètent l’état d’esprit de nombreux entrepreneurs d’ici.

Écoutez la présidente de la Fédération québécoise des chambres de commerce, Véronique Proulx, commenter la sortie publique de l’entrepreneur au micro de Philippe Cantin.