Le propriétaire du Groupe Dynamite critique Québec

«Plusieurs entrepreneurs se sont reconnus dans le cri du cœur de monsieur Lutfy»

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 16:33

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Un magasin de vêtements Dynamite est montré à Montréal, le vendredi 15 novembre 2024. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Le grand patron du Groupe Dynamite, Andrew Lutfy, s'en est pris aux politiques d’immigration du gouvernement Legault, affirmant qu’elles freinent la croissance de son entreprise, dont le siège social est au Québec.

Ces propos seraient loin d’être isolés et reflètent l’état d’esprit de nombreux entrepreneurs d’ici.

Écoutez la présidente de la Fédération québécoise des chambres de commerce, Véronique Proulx, commenter la sortie publique de l’entrepreneur au micro de Philippe Cantin.

« Ça nous prend de la collaboration, ça nous prend de la prévisibilité, et aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alors, le cri du cœur de monsieur Lufty, j’en ai entendu parler toute la journée. Plusieurs entrepreneurs m’ont appelée, m’ont écrit, en me disant : “Véronique, ça, vraiment, on est contents qu’il soit sorti. Ça correspond exactement à ce que chacun de nous ressent chez soi.” »

Véronique Proulx

