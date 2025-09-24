Nouvelles mesures en immigration

Les professionnels de plusieurs domaines comme l’hôtellerie ou la restauration s’inquiètent des resserrements incessants en immigration.

Alors que le gouvernement du Québec a procédé au gel de certains programmes d’immigration et a augmenté les contraintes pour l’embauche des travailleurs temporaires, les chefs d’entreprises craignent de devoir se séparer d’employés performants.

Écoutez Donald Desrochers, propriétaire des Hôtels Marineau à La Tuque, Mattawin et Shawinigan, en Mauricie, parler des effets qu’ont les politiques gouvernementales sur son entreprise, mercredi, à La commission.

Il regrette le manque de planification derrière les décisions du gouvernement et exprime ses craintes face à la perte de ces travailleurs performants qui pourraient devoir retourner dans leur pays si rien ne change.