 Aller au contenu
Politique provinciale
Nouvelles mesures en immigration

«C'est une détresse pour les travailleurs et les employeurs» -Donald Desrochers

par 98.5

0:00
17:17

Entendu dans

La commission

le 24 septembre 2025 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est une détresse pour les travailleurs et les employeurs» -Donald Desrochers
La commission / Cogeco Média

Les professionnels de plusieurs domaines comme l’hôtellerie ou la restauration s’inquiètent des resserrements incessants en immigration.

Alors que le gouvernement du Québec a procédé au gel de certains programmes d’immigration et a augmenté les contraintes pour l’embauche des travailleurs temporaires, les chefs d’entreprises craignent de devoir se séparer d’employés performants.

Écoutez Donald Desrochers, propriétaire des Hôtels Marineau à La Tuque, Mattawin et Shawinigan, en Mauricie, parler des effets qu’ont les politiques gouvernementales sur son entreprise, mercredi, à La commission.

Il regrette le manque de planification derrière les décisions du gouvernement et exprime ses craintes face à la perte de ces travailleurs performants qui pourraient devoir retourner dans leur pays si rien ne change.

«À l'heure actuelle, ces personnes-là viennent ici pour travailler, pour s'établir aussi. Et là, demain matin, ce qu'on leur dit c'est "Vous allez devoir retourner au Cameroun". Donc c'est une détresse pour des travailleurs, pour des gens. Et c'est une détresse économique aussi pour des employeurs qui veulent créer de l'emploi, qui veulent investir.»

Donald Desrochers

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Une réduction des effectifs commencera bientôt dans les ministères
La commission
Une réduction des effectifs commencera bientôt dans les ministères
0:00
6:05
Terminé le «iel» dans les communications de l'État québécois
Le Québec maintenant
Terminé le «iel» dans les communications de l'État québécois
0:00
6:15

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Fin de l'écriture inclusive au gouvernement du Québec
La bonne nouvelle du jour
Fin de l'écriture inclusive au gouvernement du Québec
Pourrons-nous bientôt manger des fraises du Québec à l’année?
Échec du projet Ferme d'Hiver
Pourrons-nous bientôt manger des fraises du Québec à l’année?
Compressions: 4000 jeunes seront privés de services d’accompagnement
Coupures dans le réseau de l’éducation
Compressions: 4000 jeunes seront privés de services d’accompagnement
Soraya Martinez Ferrada veut-elle ramener Airbnb à Montréal?
Location à court terme
Soraya Martinez Ferrada veut-elle ramener Airbnb à Montréal?
Geneviève Pettersen propose son «kit de survie» pour aider les parents d’ados
Nouvelle série balado
Geneviève Pettersen propose son «kit de survie» pour aider les parents d’ados
Comment régler les problèmes de main-d’œuvre dans la construction?
Il y aurait 11 000 postes à combler...
Comment régler les problèmes de main-d’œuvre dans la construction?
Un projet dangereux pour la justice sociale et l’équilibre du Code du travail
Projet de loi visant à serrer la vis aux syndicats
Un projet dangereux pour la justice sociale et l’équilibre du Code du travail
Une réduction des effectifs commencera bientôt dans les ministères
Les compressions se matérialisent
Une réduction des effectifs commencera bientôt dans les ministères
Retour de Jimmy Kimmel: Donald Trump attaque le réseau ABC
Il menace de les poursuivre
Retour de Jimmy Kimmel: Donald Trump attaque le réseau ABC
Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires de Mark Carney
Une bombe sur la colline parlementaire
Un membre du crime organisé a pu consulter les profils bancaires de Mark Carney
Youri Chassin et Éric Duhaime lancent un défi à François Legault
En prévision du discours d’ouverture
Youri Chassin et Éric Duhaime lancent un défi à François Legault
Manifestation des employés de soutien de la STM devant le siège social
Mouvement de grève
Manifestation des employés de soutien de la STM devant le siège social
Une nouvelle initiative de Moisson Montréal
La bonne nouvelle du jour
Une nouvelle initiative de Moisson Montréal
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
Informatique
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30