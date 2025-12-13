Ministres de la CAQ qui dénoncent la misogynie

Les ministres Geneviève Guilbault, Sonia LeBel et Christine Fréchette, ont souligné dans un article du Journal de Montréal la misogynie qu'elles ont subie en tant qu'élues.
Écoutez le politologue Christian Dufour critiquer cette sortie médiatique, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Ce que je n'aime pas, c'est le côté victimaire. Ce sont des femmes qui ont réussi de façon éclatante dans une des sociétés les plus ouvertes aux femmes de la planète. La vie, c'est dur pour tout le monde. En politique, c'est dur. Ce qui m'a beaucoup déprimé, c'est que je trouve que ce n’est pas digne de ces femmes-là. Ce n’est pas digne du Québec d'envoyer un message de victime.»