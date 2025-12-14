 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

«On a tellement de beaux coins au Québec!»

par 98.5

0:00
7:06

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 07:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

«On a tellement de beaux coins au Québec!»
Jean-François Baril / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment de l'actualité.

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«J'en reviens pas à quel point on a de beaux coins au Québec! Parce que je suis allé au Saguenay en fin de semaine. Et honte à moi, je n’avais jamais été si près du fjord. C'est magnifique. Il y a des lacs là-bas, tu as l'impression qu'il n’y a personne qui est passé là depuis depuis des décennies. Et je suis allé voir le petit village de Sainte-Rose. On dirait un village des années 1940.»

Jean-François Baril

Vous aimerez aussi

Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
Signé Lévesque
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
0:00
5:07
«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin
Signé Lévesque
«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin
0:00
10:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Rattrapage
Album Trip de trad
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
Rattrapage
Vidéo dans les coulisses d'un spectacle
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Rattrapage
Futur TGV entre Québec et Toronto
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
Rattrapage
Revue de presse
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
«Ce n'est pas digne du Québec d'envoyer un message de victime»
Rattrapage
Ministres de la CAQ qui dénoncent la misogynie
«Ce n'est pas digne du Québec d'envoyer un message de victime»
Le Rocket remporte 5-2 son match face aux Marlies
Rattrapage
Actualité sportive
Le Rocket remporte 5-2 son match face aux Marlies
Quelques suggestions d’albums de Noël
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques suggestions d’albums de Noël
Quelle est l'histoire des cadeaux de Noël?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire des cadeaux de Noël?
«Ça finit toujours par une agression caractérisée sur mon portefeuille»
Rattrapage
Système des pourboires au Québec
«Ça finit toujours par une agression caractérisée sur mon portefeuille»
Deux groupes québécois bientôt en spectacle à Montréal
Rattrapage
Chronique musicale
Deux groupes québécois bientôt en spectacle à Montréal
Épisodes du Club des 100 Watts disponibles : «Il y a des affaires indémodables»
Rattrapage
Chronique culturelle
Épisodes du Club des 100 Watts disponibles : «Il y a des affaires indémodables»
«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin
Rattrapage
Snowbird qui passe des hivers en Floride
«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin
«Je pense qu'il faut qu'il s'en aille, même s'il était blanchi de tout»
Rattrapage
Pablo Rodriguez et la crise au PLQ
«Je pense qu'il faut qu'il s'en aille, même s'il était blanchi de tout»
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
Rattrapage
Après 36 ans derrière les barreaux
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle