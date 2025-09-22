Conflit de travail à la STM

Faute d'entente, les 2 400 employés d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) ont débuté lundi une grève avec interruption partielle de ses services de transport.

Les métros ne circuleront que pendant l'heure de pointe les lundis, mercredis et vendredis jusqu'au 3 octobre.

Malgré une centaine de rencontres, les négociations semblent ne pas avancer. En plus des augmentations salariales, le syndicat s'inquiète de l'usage de la sous-traitance pour certaines tâches.

En entrevue sur nos ondes, la directrice de la STM Marie-Claude Léonard a expliqué que pour financer les demandes syndicales il faudrait réduire l'offre de service aux citoyens.

