Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ

Quelques détails ont été dévoilés concernant l'entente de principe convenue jeudi entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter vendredi, en ouverture de l'émission La commission.
«Ils auront sept jours pour voter en faveur ou non de cette entente. Et tout le volet, la pénalité, le bâton et la carotte, là, on a privilégié la carotte plutôt que le bâton. On retire les indicateurs de performance, on retire les pénalités financières, on bonifie l'enveloppe de rémunération des médecins de 3 milliards de dollars. Elle sera bonifiée de presque 14,5%. On change complètement de l'approche punitive, et la remplace par une approche collaborative incitative. On va aussi retirer les articles qui portent atteinte aux libertés fondamentales.»