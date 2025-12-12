Les coûts de constructions au Québec ont augmenté de façon significative entre 2015 et 2025, notamment en raison des nombreuses exigences règlementaires du gouvernement.

C'est ce que dénonce une étude commandée par l'Union des municipalités du Québec.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l'UMTQ et maire de Mascouche, et Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau et présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.