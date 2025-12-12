Les coûts de constructions au Québec ont augmenté de façon significative entre 2015 et 2025, notamment en raison des nombreuses exigences règlementaires du gouvernement.
C'est ce que dénonce une étude commandée par l'Union des municipalités du Québec.
Écoutez Guillaume Tremblay, président de l'UMTQ et maire de Mascouche, et Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau et présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Depuis longtemps, on le mentionne, mais on dirait qu'on manquait des fois un peu d'écoute. Donc là, aujourd'hui, on a une étude et des chiffres qui parlent. L'objectif, c'est clairement d'avoir une rencontre avec l'ensemble des intervenants qui donnent de l'ouvrage, donc que ce soit les villes ou le gouvernement du Québec.»
«Ce que l'étude rapporte, c'est que depuis 2006, il y a une augmentation de 30 % des normes. On ne dit pas que toutes les normes ne sont pas bonnes, on dit juste que c'est le temps de faire le ménage. S'il y a des normes désuètes ou qui se dédoublent aussi entre les paliers de gouvernement avec les villes, bien, il y a un travail à faire pour qu'on soit plus efficaces.»