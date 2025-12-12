La publication de nouvelles photos issues des échanges de Jeffrey Epstein vient ébranler vendredi le Parti républicain américain et Donald Trump.
Sur ces documents révélés au public, on peut voir l’homme d'affaires et délinquant sexuel en compagnie de Donald Trump, Bill Clinton ou encore Steve Bannon. Ce dernier avait pourtant déjà pris la parole pour dénoncer les agissements d’Epstein, mais sans jamais avouer au grand public qu’il l’avait rencontré et qu’il avait participé à des activités sur son île.
Écoutez l’analyste en politique américaine Guillaume Lavoie revenir sur les dernières révélations concernant l’affaire Epstein, vendredi, à La commission.
«Ça vient mettre deux, trois bûches dans le poêle de l'idée que c'est pas Démocrates contre Républicains ou l'inverse. C'est en haut de la pyramide. Les élites de toutes les sortes sont ensemble et se côtoient versus le monde ordinaire.»
Autre sujet abordé :
- Résistance chez les Républicains de l’Indiana face à Trump