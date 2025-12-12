 Aller au contenu
Sports
Un record à 41 ans

La skieuse Lindsey Vonn devient la championne du monde la plus âgée

par 98.5

0:00
7:42

Entendu dans

La commission

le 12 décembre 2025 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La skieuse Lindsey Vonn devient la championne du monde la plus âgée
La skieuse de descente américaine Lindsey Vonn a créé la surprise vendredi en remportant la Coupe du monde de Saint-Moritz. / Luciano Bisi/The Associated Press

La skieuse de descente américaine Lindsey Vonn a créé la surprise vendredi en remportant la Coupe du monde de Saint-Moritz. Un record pour l’athlète âgée de 41 ans.

C'est un véritable exploit pour celle qui avait dû prendre une retraite anticipée pendant cinq ans à cause d’une blessure au genou pour laquelle elle a dû se faire poser des implants en titane.

Écoutez Dominick Gauthier, ex-skieur et entraîneur olympique, auteur du livre Oser l’excellence, revenir sur cet exploit, vendredi, à La commission.

Vous aimerez aussi

Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Bonsoir les sportifs
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
0:00
13:20
Phillip Danault et Quinn Hughes sur le marché des échanges de la LNH
Bonsoir les sportifs
Phillip Danault et Quinn Hughes sur le marché des échanges de la LNH
0:00
13:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Chez la génération Z: «Le chien remplace littéralement l'enfant»
Rattrapage
Les vétérinaires a dû se réinventer
Chez la génération Z: «Le chien remplace littéralement l'enfant»
Les trois partis de l'opposition font leur bilan avant la pause hivernale
Rattrapage
Dernière journée de l'année à l'Assemblée
Les trois partis de l'opposition font leur bilan avant la pause hivernale
Mondial de la FIFA 2026: des prix de billets exorbitants
Rattrapage
3 000 $ pour des matchs au Canada
Mondial de la FIFA 2026: des prix de billets exorbitants
De nouvelles photos du dossier Epstein déstabilisent les Républicains
Rattrapage
Politique américaine
De nouvelles photos du dossier Epstein déstabilisent les Républicains
Métier de livreur: absence de réglementation et sous-traitance problématique
Rattrapage
Longues heures et bas salaire
Métier de livreur: absence de réglementation et sous-traitance problématique
L'amour et le bonheur au cœur des messages pour des élus locaux
Rattrapage
Le biscuit chinois des maires
L'amour et le bonheur au cœur des messages pour des élus locaux
Coûts de construction: les exigences du gouvernement font gonfler la facture
Rattrapage
Au Québec
Coûts de construction: les exigences du gouvernement font gonfler la facture
«Il était crinqué, le couteau entre les dents» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Pablo Rodriguez s'accroche
«Il était crinqué, le couteau entre les dents» -Nathalie Normandeau
Train à grande vitesse: le premier tronçon Montréal-Ottawa est lancé
Rattrapage
La construction débutera vers 2030
Train à grande vitesse: le premier tronçon Montréal-Ottawa est lancé
«Ça ne sent pas très bon chez les conservateurs en ce moment»
Rattrapage
Le conservateur Michael Ma se joint aux libéraux
«Ça ne sent pas très bon chez les conservateurs en ce moment»
Santé: l'entente n'efface pas les cicatrices laissées aux patients et médecins
Rattrapage
La situation demeure fragile avec certains GMF
Santé: l'entente n'efface pas les cicatrices laissées aux patients et médecins
«On a privilégié la carotte plutôt que le bâton» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ
«On a privilégié la carotte plutôt que le bâton» -Nathalie Normandeau
Reconnue par l'UNESCO: comment expliquer l'engouement pour la cuisine italienne?
Rattrapage
Patrimoine de l'humanité
Reconnue par l'UNESCO: comment expliquer l'engouement pour la cuisine italienne?
«Je trouve ça triste que des ex-collègues réclament le départ de Rodriguez»
Rattrapage
Le leadership du chef de PLQ remis en doute
«Je trouve ça triste que des ex-collègues réclament le départ de Rodriguez»