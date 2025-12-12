Un record à 41 ans

La skieuse de descente américaine Lindsey Vonn a créé la surprise vendredi en remportant la Coupe du monde de Saint-Moritz. Un record pour l’athlète âgée de 41 ans.

C'est un véritable exploit pour celle qui avait dû prendre une retraite anticipée pendant cinq ans à cause d’une blessure au genou pour laquelle elle a dû se faire poser des implants en titane.

Écoutez Dominick Gauthier, ex-skieur et entraîneur olympique, auteur du livre Oser l’excellence, revenir sur cet exploit, vendredi, à La commission.