Pablo Rodriguez s'accroche

Pablo Rodriguez, chef libéral, refuse de quitter son poste malgré les appels de plusieurs ex-députés et ex-ministres à ce qu'il cède sa place, compte tenu de la crise que traverse la formation politique.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'allocution de Pablo Rodriguez à l'occasion du bilan libéral de la session parlementaire, vendredi à La commission.
«Il était crinqué, le couteau entre les dents. Il ne veut rien savoir de partir. Et là, il prépare une offensive avec une lettre signée par une quarantaine de présidents d'associations de comté qui vont lui réaffirmer leur appui. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. En passant, comme libéral, j'ai jamais vu la famille libérale se déchirer comme ça sur la place publique.»