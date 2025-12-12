Pablo Rodriguez s'accroche

Pablo Rodriguez, chef libéral, refuse de quitter son poste malgré les appels de plusieurs ex-députés et ex-ministres à ce qu'il cède sa place, compte tenu de la crise que traverse la formation politique.

