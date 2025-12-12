3 000 $ pour des matchs au Canada

Jeremy Filosa dénonce les prix «débiles» des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada, résultat d'une politique de tarification dynamique.

Les prix officiels commencent à 1 200 $ et peuvent monter jusqu'à 3 000 $ pour les matchs les plus populaires, comme le Canada affrontant potentiellement l'Italie à Toronto.

Luc Ferrandez rappelle que la FIFA avait initialement promis des prix abordables pour attirer les villes.

Ces coûts sont exorbitants (deux fois plus chers qu'au Qatar) rendent les matchs inaccessibles pour la majorité des amateurs.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif et spécialiste soccer pour les station Cogeco Média, donner les détails au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.