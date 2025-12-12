Le conservateur Michael Ma se joint aux libéraux

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, gagne un autre député, le conservateur Michael Ma, qui a choisi de quitter les rangs de la formation de Pierre Poilievre.

Le député de la circonscription de Markham–Unionville a déclaré qu'il avait choisir de rejoindre le PLC, puisque Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont le pays a besoin.

Écoutez Antoine Trépanier, journaliste parlementaire pour La Presse, en discuter, vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.