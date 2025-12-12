Le conservateur Michael Ma se joint aux libéraux

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, gagne un autre député, le conservateur Michael Ma, qui a choisi de quitter les rangs de la formation de Pierre Poilievre.
Le député de la circonscription de Markham–Unionville a déclaré qu'il avait choisir de rejoindre le PLC, puisque Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont le pays a besoin.
Écoutez Antoine Trépanier, journaliste parlementaire pour La Presse, en discuter, vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Disons que ça ne va pas bien. Là il y a deux défections, mais il y en a un troisième aussi qui a démissionné dans la semaine du budget le mois dernier, Matt Jeneroux, le député albertain qui a démissionné. En plus, il ne s'est pas rangé dans les libéraux ou ailleurs, il a juste annoncé qu'il quittait. Ça fait pas mal de monde qui part. Donc c'est sûr que ça ne sent pas très bon chez les conservateurs en ce moment.»