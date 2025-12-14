Les profits trimestriels en chute de 8,8 %

Les profits trimestriels d'Empire, la société maire d'IGA, ont chuté de 8,8 %, malgré une légère hausse des ventes de 2 %. Cette situation fait reculer l'entreprise de 10 % sur son titre boursier.

L’épicerie devrait-elle changer de modèle d'affaires, puisque l'inflation pousse les consommateurs à changer leurs habitudes?

Écoutez Philippe Richard Bertrand, président et chef de la vision chez illuxi, en discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque.