Société
Les profits trimestriels en chute de 8,8 %

Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»

le 14 décembre 2025 09:38

Denis Lévesque
Denis Lévesque / Cogeco Média

Les profits trimestriels d'Empire, la société maire d'IGA, ont chuté de 8,8 %, malgré une légère hausse des ventes de 2 %. Cette situation fait reculer l'entreprise de 10 % sur son titre boursier.

L’épicerie devrait-elle changer de modèle d'affaires, puisque l'inflation pousse les consommateurs à changer leurs habitudes?

Écoutez Philippe Richard Bertrand, président et chef de la vision chez illuxi, en discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Donc on est loin d'être dans un modèle d'affaires concurrentiel. Il va falloir vraiment qu’Empire se pose des questions. C'est la même situation pour Métro, mais pourquoi ils s'en sortent mieux financièrement? C'est qu'ils ont une bannière au rabais. La même chose pour Provigo. Ils ont une bannière au rabais. C'est un problème de modèle d'affaires.»

Philippe Richard Bertrand

