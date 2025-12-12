La construction débutera vers 2030

Martin Imbleau annonce le lancement du premier tronçon de 200 km du Train à grande vitesse (TGV), reliant Montréal à Ottawa via Laval.

Ce tronçon, dont la construction intense commencera vers 2030, est privilégié pour sa faisabilité et pour permettre à l'équipe d'apprendre et de répliquer pour les phases futures vers Québec et Toronto.

L'objectif est de réduire le trajet Montréal-Ottawa à moins d'une heure.

Il insiste sur l'importance de s'associer à des partenaires étrangers (dont la SNCF) pour faire face aux contraintes hivernales (neige, givre) par des solutions technologiques déjà éprouvées.

Un autre mandat fondamental est l'abordabilité des billets, car Alto vise 25 millions d'utilisateurs dans une quinzaine d'années.

