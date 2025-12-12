 Aller au contenu
Politique provinciale
La situation demeure fragile avec certains GMF

Santé: l'entente n'efface pas les cicatrices laissées aux patients et médecins

La commission

le 12 décembre 2025 12:31

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

La fragilité du système de santé demeure, à la suite du projet de Loi 2. Par exemple, la menace de fermeture du GMF d'Hudson, qui dessert 11 000 patients, persiste.

La mairesse Chloe Hutchison exprime l'inquiétude régionale et la mobilisation citoyenne pour attirer l'attention du gouvernement, reconnaissant toutefois les limites de ses pouvoirs municipaux.

Elle insiste sur la nécessité de comprendre les impositions contraignantes qui poussent les jeunes médecins à quitter le Québec.

Luc Ferrandez déplore que le gouvernement ait fait un «gros tour de bateau» à la population, en documentant d'abord la nécessité de réformes majeures pour ensuite reculer sur les objectifs initiaux.

Écoutez Chloe Hutchison, mairesse d’Hudson, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi. 

«Moi, je trouve ça épouvantable, ce qui s'est passé... ça va laisser des cicatrices chez les médecins et chez les patients qui ont déjà perdu un médecin.»

Nathalie Normandeau

