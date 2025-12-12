La situation demeure fragile avec certains GMF

La fragilité du système de santé demeure, à la suite du projet de Loi 2. Par exemple, la menace de fermeture du GMF d'Hudson, qui dessert 11 000 patients, persiste.

La mairesse Chloe Hutchison exprime l'inquiétude régionale et la mobilisation citoyenne pour attirer l'attention du gouvernement, reconnaissant toutefois les limites de ses pouvoirs municipaux.

Elle insiste sur la nécessité de comprendre les impositions contraignantes qui poussent les jeunes médecins à quitter le Québec.

Luc Ferrandez déplore que le gouvernement ait fait un «gros tour de bateau» à la population, en documentant d'abord la nécessité de réformes majeures pour ensuite reculer sur les objectifs initiaux.

