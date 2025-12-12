Les bonnes nouvelles commencent avec l'excitation autour d'une victoire des Canadiens de Montréal contre les Penguins (4-2), saluant l'émergence d'une «nouvelle étoile», le gardien Jacob Fowler.

Il y a aussi l'annonce d'un contrat fédéral de 750 millions de dollars accordé à Bombardier.

L'entreprise construira six avions Global 6500 pour les Forces armées canadiennes, un projet qui soutiendra 900 emplois au pays, dont environ la moitié au Québec.

