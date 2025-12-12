 Aller au contenu
Les bonnes nouvelles

Jacob Fowler suit les traces des grands, Bombardier obtient un important contrat

par 98.5

0:00
4:05

Entendu dans

La commission

le 12 décembre 2025 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Jacob Fowler suit les traces des grands, Bombardier obtient un important contrat
Jacob Fowler a fait ses débuts dans la LNH contre les Penguins de Pittsburg, jeudi soir. / Matt Freed/Pittsburgh Post-Gazette via AP

Les bonnes nouvelles commencent avec l'excitation autour d'une victoire des Canadiens de Montréal contre les Penguins (4-2), saluant l'émergence d'une «nouvelle étoile», le gardien Jacob Fowler.

Il y a aussi l'annonce d'un contrat fédéral de 750 millions de dollars accordé à Bombardier.

L'entreprise construira six avions Global 6500 pour les Forces armées canadiennes, un projet qui soutiendra 900 emplois au pays, dont environ la moitié au Québec. 

Écoutez Les bonnes nouvelles de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, vendredi, à La commission







